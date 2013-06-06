中国对光伏贸易摩擦有足够牌可以打--官媒

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月6日 - 《人民日报》周四发表评论文章称，对于中欧光伏贸易摩擦，中方手中也有足够的牌可以打。
欧盟本周将开始对进口中国的光伏产品征收反倾销税。尽管欧盟初裁降低了反倾销税率以试图减轻影响，但还是触怒了中国。中国周三宣布启动对欧盟葡萄酒的“双反”（反倾销和反补贴）调查。
中国和欧盟均表示，仍希望通过谈判解决光伏贸易摩擦。
但《人民日报》文章称：“我们铺好了谈判桌，手中也有足够的牌可以打。”
“中国不愿意打贸易战。但是，贸易保护主义做法不可能不遭到反击。”
文章还称：“时代变迁和实力消长，并未消除某些欧洲人根深蒂固的居高临下心态。”
文章指出，在多数成员国明确反对情况下，欧盟委员会贸易委员德古赫特能在如此复杂敏感的问题上“呼风唤雨”，这是不正常的。
文章作者署名钟声，经常在《人民日报》发表一些对外政策事务的观点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。