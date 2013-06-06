中国对光伏贸易摩擦有足够牌可以打--官媒

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月6日 - 《人民日报》周四发表评论文章称，对于中欧光伏贸易摩擦，中方手中也有足够的牌可以打。

欧盟本周将开始对进口中国的光伏产品征收反倾销税。尽管欧盟初裁降低了反倾销税率以试图减轻影响，但还是触怒了中国。中国周三宣布启动对欧盟葡萄酒的“双反”（反倾销和反补贴）调查。

中国和欧盟均表示，仍希望通过谈判解决光伏贸易摩擦。

但《人民日报》文章称：“我们铺好了谈判桌，手中也有足够的牌可以打。”

“中国不愿意打贸易战。但是，贸易保护主义做法不可能不遭到反击。”

文章还称：“时代变迁和实力消长，并未消除某些欧洲人根深蒂固的居高临下心态。”

文章指出，在多数成员国明确反对情况下，欧盟委员会贸易委员德古赫特能在如此复杂敏感的问题上“呼风唤雨”，这是不正常的。

文章作者署名钟声，经常在《人民日报》发表一些对外政策事务的观点。（完）