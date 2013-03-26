中国强硬表态要扞卫太阳能行业免受欧盟惩罚

路透北京3月25日 - 中国商务部国际贸易谈判副代表崇泉周一表示，如果欧盟对中国太阳能面板出口商征收惩罚性关税，中国将保留采取进一步行动的权利。

崇泉还敦促欧盟“审慎使用贸易救济措施”，因贸易战双方都输不起。

随着中国领导层的过渡，这也是中国政府就光伏贸易争端案针对欧盟发出的最强硬表态。

崇泉在通过电邮发给路透的声明中称：“如果欧方一意孤行，坚持对该产品设限，并严重损害中国企业利益，中国政府绝不会袖手旁观。”

“我们别无选择，将采取一切措施维护企业合法权益。”

欧盟委员会去年9月就中国太阳能面板是否在欧盟市场存在倾销发起调查，并于11月开始调查非法补贴一事。

崇泉表示，中国从未因任何原因中断或拖延与欧方的磋商，称中国希望通过对话解决问题。

崇泉在声明中表示：“双方各层级的沟通渠道是畅通的。中方不会中止和放弃与欧方通过磋商解决争端的努力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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