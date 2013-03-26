中国强硬表态要扞卫太阳能行业免受欧盟惩罚

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京3月25日 - 中国商务部国际贸易谈判副代表崇泉周一表示，如果欧盟对中国太阳能面板出口商征收惩罚性关税，中国将保留采取进一步行动的权利。
崇泉还敦促欧盟“审慎使用贸易救济措施”，因贸易战双方都输不起。
随着中国领导层的过渡，这也是中国政府就光伏贸易争端案针对欧盟发出的最强硬表态。
崇泉在通过电邮发给路透的声明中称：“如果欧方一意孤行，坚持对该产品设限，并严重损害中国企业利益，中国政府绝不会袖手旁观。”
“我们别无选择，将采取一切措施维护企业合法权益。”
欧盟委员会去年9月就中国太阳能面板是否在欧盟市场存在倾销发起调查，并于11月开始调查非法补贴一事。
崇泉表示，中国从未因任何原因中断或拖延与欧方的磋商，称中国希望通过对话解决问题。
崇泉在声明中表示：“双方各层级的沟通渠道是畅通的。中方不会中止和放弃与欧方通过磋商解决争端的努力。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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