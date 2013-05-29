《人民日报》称欧盟“双反”举措打错了算盘

路透北京5月29日 - 《人民日报》周三发表评论文章，称欧盟对中国光伏产品征收重税计划是欧盟机构的“小算盘”，意在提高其在欧盟内的影响力。

欧委会指责中国光伏产品对欧洲市场构成倾销，打算征收反倾销税。此举引发中国方面的强烈反应，而欧洲内部在该问题上也存在分歧。

“国际贸易保护主义明显抬头，而中国成为最大的受害者，”《人民日报》发表评论文章称，作者署名为钟声。

“这是欧盟机构的‘小算盘’，即提高机构在欧盟内的权威和影响力，”文章称，并指出此举只会推高欧洲生产的光伏产品价格。

征税举措将冲击天合光能TSL.N、尚德电力STP.N和英利绿色能源(YGE.N)等中国光伏企业，料推高他们生产的光伏产品在欧洲的价格。

6月6日，欧盟将开始对中国光伏产品征收临时反倾销税。如果双方达成协议，反倾销税或可被取消。

不过路透调查显示，德国和英国等多数欧洲国家反对欧盟贸易专员德古赫特征收惩罚性关税的计划。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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