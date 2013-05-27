更新版-中欧贸易：欧盟多数成员国不赞成向中国太阳能面板征收高关税

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(新增细节)
路透布鲁塞尔5月27日 - 周一对欧盟成员国进行的调查结果显示，多数欧盟国家政府反对向进口的中国太阳能面板征收高额关税的计划。这令欧盟就中国的贸易操作向后者施压的努力受挫。
向中国太阳能面板征收高关税是由欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)提出。他周一与中国商务部副部长钟山进行了非正式会谈。
然而外交人士对路透称，由于担心失去中国业务，德国、英国与荷兰等至少14国反对此项制裁措施。
欧盟执委会称，中国施压一些欧盟国家反对该关税。
“贸易执委德古特...向副部长阐明，他意识到中国向一些欧盟成员国施压，因此这些国家才会有此立场...”执委会在声明中称。
欧盟27国应在周五前就德古特的计划提交正式书面回应。虽然德古特仍有权决定征收该关税，但在成员国反对的情况下很难做到。
执委会声明表示，德古特对钟山称，他希望“如果可能，由双方与美国一起研究通过协商解决问题的可能性”。
官员称，一旦临时关税被列入欧盟官方日志中，就很有可能在6月6日开始征收；不过在其于12月变为永久关税之前，要求取消这一措施的压力会很大。
这一意见不合凸显出，欧盟内部对于如何对待中国问题上的严重分歧。中国是许多欧盟出国口的关键市场，也是欧盟第二大贸易伙伴。
路透接触了欧盟27国中的21个国家，证实有15国反对该关税，包括法国和意大利在内的六国赞成。
德国最初支持德古特的征税计划，但目前该国总理梅克尔似乎更青睐协商解决，因为担心若中国采取报复措施，可能会冲击到德国出口商。(完)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
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