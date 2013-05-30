新华社报道否认中国就光伏争议向欧盟成员国施压

路透北京5月30日 - 据新华社报道，中国驻欧盟使团否认就光伏争议向欧盟国家施压，称欧盟成员国有权对征税计划持有异议。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht) 本周直言不讳地对中国表示，中国旨在促使其放弃关税计划的施压是浪费时间。

但中国政府门户网站发布的一份新华社刊发的报道称，中国驻欧盟使团否认向欧盟国家施压。

声明援引中国驻欧盟使团发言人的说法称：“据报道，一些欧盟成员国对欧委会就输欧光伏产品等采取的征税措施发表了不同意见。我相信，这是他们认真权衡利弊得失之后作出的理性判断，根本不存在任何方面施压的问题。”

欧盟委员会指控中国以低于成本的廉价光伏产品占领欧洲市场，并希望征收惩罚性关税。

卡瑞德古特证实，欧盟成员国普遍反对关税一事，但表示各国政府显然受到北京的压力。他周一在布鲁塞尔会见了中国商务部副部长钟山。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。