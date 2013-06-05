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中国财经 | 2013年 6月 5日 星期三 12:27 BJT

中国启动对欧盟葡萄酒双反调查

路透北京6月5日 - 中国商务部周三表示，已启动对欧盟葡萄酒的反倾销和反补贴调查程序。此前欧盟表示将对进口自中国的光伏产品征收惩罚性关税。

商务部网站的声明称，中国坚决反对欧盟对中国输欧光伏产品征税，希望欧盟能拿出诚意，展现灵活性，通过磋商找到双方都能接受的解决方案。

声明称：“中国政府已启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴调查程序。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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