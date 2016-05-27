（更正）中资青睐欧洲体育产业并购机会 冀与国内市场对接--易界（5月26日）

(更正：内文第五、六段中的“光大控股”有误，应为“光大证券”)

路透上海5月26日 - 中资财团近期成功收购欧洲顶级体育媒体服务公司MP&Silva（MPS）控股权，该项交易的财务顾问之一--易界资本周四表示，目前中国资本对于并购欧洲体育产业兴趣高涨，都希望将欧洲成熟的体育产业经济与中国市场对接。

易界创始人、首席执行官（CEO）冯林透露，目前中国资本对于收购诸如欧洲足球俱乐部、体育赛事媒体版权、体育赛事组织及相关体育衍生品等体育产业子领域相当感兴趣。

“中国人口庞大，消费能力逐渐上升，且政府支持，但目前体育产业仍处于发展初期阶段。并购海外体育产业，可以将当地成熟的经验与中国庞大市场快速对接起来。”他说，欧美市场体育产业的发展已相当稳定，受制于人口等因素，上升空间已有限。

他还透露，中国的互联网产业相对较为发达，一旦互联网与海外体育产业结合，不仅可以丰富互联网视频等内容，还可向虚拟现实等未来互联网重点发展领域拓展。

暴风科技(300431.SZ)周三公告称，其与光大证券(601788.SS)旗下子公司等共同发起的产业并购基金--上海浸鑫近期已完成对意大利MPS公司65%股权的收购，随后暴风科技与MPS签署战略合作协议，推进双方在中国和全球业务的发展，包括体育媒体权利管理、赞助体育项目的商业权利等。

在此项交易中，瑞银(UBSG.S)为MP & Silva提供顾问服务，中金公司(3908.HK)和易界资本分别担任光大证券和暴风科技的顾问。易界是一家专注于中欧跨境并购的数字化投行，主要客户为国内上市公司及并购基金，推荐并购标的主要是市值在5-100亿元人民币之间的中型企业。

MPS主要经营全球重要体育专业联赛的媒体转播权以及分销协议，并开展一系列体育转播权合作项目，每年有超过1万小时的体育赛事播放时长，有超过30个赛事权利的机构合作合伙，包括英超、西甲、意甲等顶尖足球赛事版权都在其麾下经营。

近年来中国资本频繁出现在欧洲体育产业，例如万达集团10.5亿欧元并购盈方体育、6.5亿美元并购世界铁人公司、4,500万欧元购得西班牙马德里竞技俱乐部20%股权；互动娱乐(300043.SZ)收购皇家西班牙人俱乐部控股权，以及一周前中国联合睿康以6,000万英镑收购英超阿斯顿维拉俱乐部。

万达董事长王健林稍早曾公开表示，万达在体育产业的并购，需满足两个条件，其一需是职业化的赛事组织，其二是能在中国落地，只有引入中国才能取得超高速成长。（完）