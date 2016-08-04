中国愿意加强与欧方交流沟通 妥善解决钢铁产业面临问题--商务部

路透北京8月4日 - 中国商务部贸易救济调查局负责人周四就欧盟对中国冷轧钢板产品实施最终反倾销措施发表谈话称，中方对欧盟对华钢铁产品连续采取贸易保护行动表示遗憾，中国愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。

商务部网站刊登的新闻稿称，欧盟针对进口冷轧钢板产品采取保护措施，将会显着抬高其国内价格，影响市场供给，削弱欧盟相关下游制造业的竞争力。中方高度关注欧委会在本案中调高欧盟产业目标利润率以及实施追溯征税措施的做法。

“中方注意到，欧盟曾数次采取进口登记措施，但最终并未转化为追溯征税措施，本案成为近年来首个对进口商追溯征税的案例。此举增大了法律上的不确定性，严重影响了正常的国际贸易。”文章称。

欧委会4日对原产于中国的冷轧钢板产品做出反倾销调查终裁，决定实施税率为19.7%-22.1%的最终反倾销措施，并采取追溯征税措施，这是近日欧盟对中国钢铁产品连续采取的第二次贸易行动。商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话。

该负责人强调，近期在中国上海闭幕的G20贸易部长会议，重申此前关于维持现状和撤销已有保护主义措施的承诺，并将承诺延长至2018年底。中方对欧盟随即对中国钢铁产品连续采取贸易保护行动表示遗憾，呼吁欧盟信守在国际场合下做出的承诺，避免滥用贸易救济措施，避免向外界发出错误信号。

该负责人指出，中国政府一贯主张审慎、克制、规范使用贸易救济措施，通过磋商交流、业界合作等方式化解摩擦，实现互利共赢。中方愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。

中国是全球最大的钢铁生产国，钢铁产量遥遥领先，年产量几乎是欧盟总产量的两倍。其它国家纷纷指责中国以低于成本的价格向国际市场倾销钢铁，引发了导致裁员和工厂关闭的行业危机。（完）