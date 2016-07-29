欧盟将对中国进口钢筋的反倾销税率提高至18.4-22.5%

路透布鲁塞尔7月29日 - 欧盟官方日报称，将对进口自中国的用于强化混凝土的钢筋按照高于最初建议的税率征收关税。

欧盟将针对自中国进口的高强度HFP钢筋的反倾销保护性关税税率设定在18.4-22.5%，征收期限为五年。

欧盟数个成员国生产高强度HFP钢筋，在英国和爱尔兰是标准用钢。

欧盟执委会曾在1月末将上述反倾销关税税率定在9.2-13.0%，钢铁业指责该税率太低。

英国钢铁业协会曾表示，中国钢产品已占到英国钢筋市场逾45%的份额，而四年前还为零。(完)