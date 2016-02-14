中国商务部称高度关注欧盟对华钢铁产品发起贸易救济调查

路透北京2月14日 - 中国商务部周日表示，欧盟近期频繁针对中国钢铁产品发起贸易救济调查，中方对此高度关注。中方希望欧委会严格遵守世贸组织规则，审慎、克制、依法使用贸易救济工具。

欧委会官方2月13日发布公告，决定对原产于中国的进口无缝钢管、中厚板和热轧平材钢三类钢铁产品同时发起反倾销调查，并对自中国进口的冷轧钢板实施临时反倾销措施。

中国商务部贸易救济调查局负责人指出，产能过剩是当前全球钢铁行业面临的共同问题，需要各成员方协同应对。中国政府对处理钢铁产能过剩问题非常重视，正采取一系列切实有效的措施并付出很大的代价，经过努力已经取得了明显的成效。

对于钢铁贸易中出现的问题，中国政府愿与世贸组织各成员方进行真诚沟通，为创建公平、公正、可预期的国际市场环境做出积极努力。同时，中国政府鼓励钢铁行业和涉案企业积极参与应诉，依照世贸组织规则维护自身正当利益。

钢铁行业已经成为中欧贸易摩擦频发的重点领域。据中方统计，自2014年以来，欧盟针对中国产品发起贸易救济调查共计15起，其中钢铁类产品八起，占比超过半数。（完）

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