中欧双方将通过适当机制加强钢铁贸易问题交流沟通--中国商务部

路透北京7月16日 - 中国商务部最新表示，中国和欧盟已就双边钢铁贸易问题进行探讨，表示愿意通过适当机制加强交流和沟通。

商务部网站周六刊登商务部新闻发言人回答新华社记者提问称，在刚刚结束的中欧领导会晤期间，中欧双方已就此进行探讨，双方领导人指定各自贸易主管部门予以落实。

中国是全球最大的钢铁生产国，钢铁产量遥遥领先，年产量几乎是欧盟总产量的两倍。其它国家纷纷指责中国以低于成本的价格向国际市场倾销钢铁，引发了导致裁员和工厂关闭的行业危机。（完）