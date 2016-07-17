中欧双方将通过适当机制加强钢铁贸易问题交流沟通--中国商务部

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月16日 - 中国商务部最新表示，中国和欧盟已就双边钢铁贸易问题进行探讨，表示愿意通过适当机制加强交流和沟通。
商务部网站周六刊登商务部新闻发言人回答新华社记者提问称，在刚刚结束的中欧领导会晤期间，中欧双方已就此进行探讨，双方领导人指定各自贸易主管部门予以落实。
中国外交部长王毅稍早也表示，中国与欧盟同意建立双边机制，应对钢铁产能过剩情况。
欧盟执委会主席容克此前对中国表示，钢铁产能过剩是一个非常严重的问题。
中国是全球最大的钢铁生产国，钢铁产量遥遥领先，年产量几乎是欧盟总产量的两倍。其它国家纷纷指责中国以低于成本的价格向国际市场倾销钢铁，引发了导致裁员和工厂关闭的行业危机。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。