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中国财经 | 2016年 7月 15日 星期五 09:05 BJT

中国外长王毅称中国与欧盟将建立双边机制应对钢铁产能过剩

路透乌兰巴托7月14日 - 中国外交部长王毅周四表示，中国与欧盟同意建立双边机制，应对钢铁产能过剩情况。

中国是迄今全球最大钢铁生产国，年产量几乎是欧盟的两倍。

其他钢铁生产国指责中国以低于成本的价格向海外倾销钢铁产品，并由此引发了行业危机，导致工厂倒闭、工人失业。

“通过这个双边机制，中欧双方可...进行深入讨论，研究双方都可以接受的解决办法，并藉此维持自由贸易和全球经济的可持续发展，”王毅表示。

王毅没有说明双边机制计划的细节。他是在内蒙古首都乌兰巴托与欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼举行双边会谈时作出上述表示的。(完)

(编译 王颖；审校 李婷仪)

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