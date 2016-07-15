中国外长王毅称中国与欧盟将建立双边机制应对钢铁产能过剩

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透乌兰巴托7月14日 - 中国外交部长王毅周四表示，中国与欧盟同意建立双边机制，应对钢铁产能过剩情况。
中国是迄今全球最大钢铁生产国，年产量几乎是欧盟的两倍。
其他钢铁生产国指责中国以低于成本的价格向海外倾销钢铁产品，并由此引发了行业危机，导致工厂倒闭、工人失业。
“通过这个双边机制，中欧双方可...进行深入讨论，研究双方都可以接受的解决办法，并藉此维持自由贸易和全球经济的可持续发展，”王毅表示。
王毅没有说明双边机制计划的细节。他是在内蒙古首都乌兰巴托与欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼举行双边会谈时作出上述表示的。(完)
(编译 王颖；审校 李婷仪)
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88911人民币)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。