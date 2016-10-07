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中国财经 | 2016年 10月 7日 星期五 15:17 BJT

欧盟将对进口自中国的热轧扁钢和厚钢板征收反倾销税

路透布鲁塞尔10月7日 - 欧盟将对从中国进口的两个品级的钢铁制品征收反倾销税，因它们的价格低得不公平。

据欧盟官方期刊的一份文件显示，对热轧扁钢征收的反倾销税率介于13.2%至22.6%，厚钢板的反倾销税率为65.1%至73.7%。

该关税将于周六起生效。(完)

(编译 白云; 审校 李春喜)

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