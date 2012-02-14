温家宝称当务之急是要阻止叙利亚发生战乱

路透北京2月14日（记者 Lucy Hornby/Ben Blanchard）---中国国务院总理温家宝周二表示，当务之急是阻止叙利亚发生战乱，并承诺中国愿意通过联合国框架在叙利亚问题上作出努力。

中国和俄罗斯近期在联合国安理会否决了一项涉及叙利亚问题的决议草案。

温家宝在欧盟-中国峰会记者会称，中国在叙利亚问题上不会袒护包括叙利亚政府在内的任何一方。

他在回答记者提问时称，对於叙利亚问题，最为紧迫的是要阻止让叙利亚人民饱受更大灾难的战乱发生。

温家宝称，为了实现这个目标，中方将继续按照《联合国宪章》的宗旨和原则支持各方的斡旋努力，也准备加强与叙利亚各方及国际社会的沟通，继续发挥建设性作用。中国绝不袒护任何一方，包括叙利亚政府。

温家宝还表示，愿意就各种事务与欧盟进行对话，包括人权问题在内。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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