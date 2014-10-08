独家：中国和欧盟接近达成解决电信贸易争端的协议--消息

路透布鲁塞尔10月8日 - 了解情况的消息人士透露，中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，两大贸易伙伴间争议最大的一个问题可能得以了结。

如果中国做出让步，欧盟贸易执委准备放弃对欧盟所谓的中国移动电信网络设备制造商得到非法补贴的调查。

每年中国向欧盟出口价值10亿欧元（13亿美元）的电信设备，中国企业与欧洲企业爱立信(ERICb.ST)、诺基亚西门子网络和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA展开竞争。

消息人士对路透表示，中国政府考虑在协议中承诺限制对华为和中兴通讯(000063.SZ)的出口信贷支持。

双方还同意，对中国电信设备企业在欧洲的市场份额以及欧洲企业在中国的市场份额进行监控。双方还将在电信领域的工业研发以及标准化方面进行合作。

解决电信领域内的争端，将极大地改变双方关系的基调。

欧洲是中国最重要的贸易伙伴；对欧盟而言，中国的地位也仅次于美国。若能成功达成电信协议，或可为日后达成范围更广的自由贸易协定铺路。

“双方已经在所有四个问题上取得共识，正准备敲定最终协议，”一位接近谈判的消息人士指出。由于事情敏感，该名人士不愿具名。

另一名人士称，欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)希望在他10月31日离任前达成协议。

“该项调查是卡瑞德古特的事情，他不希望留给继任者来完成，”这名人士表示，并称卡瑞德古特已经同中国商务部长高虎城通过电话。

根据路透见到的欧盟文件，欧盟执委会认为华为在欧洲电信设备市场的快速崛起，只有在获得国家支持的情况下才能办到，而在全球贸易规定中这种支持是不合法的。华为在欧洲市场的占有率已经从2006年的2.5%猛增至如今的25%。

文件还称，华为和中兴的产品价格比欧盟厂商低18%，损害了欧洲制造商的获利能力。

中国国务院总理李克强将在10月16-17日的一个峰会上与欧盟高级官员会面，预计会上将讨论该事宜。欧盟执委会拒绝发表官方评论。

若不能达成协议，有可能促使欧盟执委会启动反补贴程序，针对中国电信设备出口产品征收惩罚性关税。(完)

(编译 张荻/徐文焰；审校 郑茵)

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