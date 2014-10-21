中欧电信贸易争端获解决 华为不再面临惩罚性关税威胁（更新版）

路透布鲁塞尔10月20日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周一表示，欧盟已经结束了与中国持续已久的电信贸易争端，不再威胁对中国电信产品出口征收惩罚性关税。此举令全球两大贸易体间的紧张关系得到缓和。

路透10月8日独家报导称，中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，有助于消除欧盟对中方补贴华为和中兴(000063.SZ)的担忧。华为是中国第二大通讯设备生产商。

该争端的解决，标志着中欧改善贸易关系的最新举措，中国国家主席习近平曾在3月访问布鲁塞尔，有助于双方关系。中方也希望藉此为双方的自由贸易协议奠定基础。

“欧盟与中国已经解决了电信争端，”卡瑞德古特在声明中称。

“对中国的移动电信网络设备出口的调查工作将不再进行，”卡瑞德古特在谈及他于2013年5月15日提出要对中国的电信出口征收惩罚性关税的正式威胁时这样说道。

欧洲是中国最重要的贸易伙伴，对欧盟而言，对华贸易的重要程度仅次于美国。

每年中国向欧盟出口价值约10亿欧元（13亿美元）的电信设备，中国企业与欧洲企业爱立信(ERICb.ST)、诺基亚西门子通信技术有限公司和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA展开竞争。

华为欢迎欧盟的决定，在声明中称其在欧洲是公平竞争。“我们相信一个开放、竞争的商业环境...对消费者非常有益，他们能以更具竞争力的价格买到更先进的、创新性的服务，”公司称。

根据路透见到的欧盟文件，欧盟执委会认为华为在欧洲电信设备市场的快速崛起，只有在获得国家支持的情况下才能办到，而在全球贸易规定中这种支持是不合法的。华为在欧洲市场的占有率已经从2006年的2.5%猛增至如今的25%。

经过一年多的磋商，卡瑞德古特和中国商务部部长高虎城在10月18日签下协议。之前一天中国总理李克强在米兰峰会与欧盟官员会面。

据卡瑞德古特，北京同意讨论限制对中国企业提供出口信贷。欧盟希望这样做能让中国大型企业获得的政府支持符合国际规则。

双方还同意，委托独立的机构监督中国电信企业在欧洲、以及欧洲企业在中国的市场份额。

欧盟和中国还将在产业研究方面进行合作，同意平等对待投标公共资金支持的研发项目的企业。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫；审校 孙茉莉/张涛)

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