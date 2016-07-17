中国反对一切形式的恐怖主义 支持欧洲一体化进程--李克强

路透北京7月16日 - 中国国务院总理李克强周六表示，当前亚欧国家面临不少问题和挑战，中方反对一切形式的恐怖主义，坚定支持欧洲一体化进程，认为一个繁荣和稳定的欧洲符合各方利益。

新华社援引他在乌兰巴托出席第十一届亚欧首脑会议非正式会议时讲话称，当前亚欧地区总体保持和平稳定，但各种传统和非传统安全挑战依然突出，其中恐怖主义活动是各国面对的共同挑战。各国需要携手加强反恐合作，构建真正开放、包容的社会，从根本上铲除恐怖主义滋生的土壤。

他在会见德国总理默克尔时表示，日前发生的法国尼斯严重恐怖袭击事件震惊世界。英国公投脱欧也使国际金融市场稳定受到影响。上述表明，当前亚欧国家面临不少问题和挑战。希望欧盟同英国关系实现平稳过渡，相信欧盟将继续向前发展。

本周四在法国尼斯，一名枪手驾驶重型卡车冲入正在庆祝法国国庆日的人群，导致84人死亡，数十人受伤，法国总统奥朗德将此事件定性为恐怖行为。

李克强并就欧盟履行《中国加入世界贸易组织议定书》第15条义务问题阐述了中方立场，表示中国和欧盟互为重要贸易伙伴，这一问题事关企业和市场对法治、国际规则和中欧经贸关系的信心，希望欧盟严肃认真对待，如期履约。期待德国积极推动该问题得到妥善解决。

他还在会议期间强调，中国自始至终没有参与菲律宾南海仲裁案，也不接受、不承认所谓裁决。这既是行使国际法赋予的权利，也是维护国际法的尊严。

他称，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受仲裁裁决影响。中国坚持与直接有关当事国在尊重历史事实的基础上，根据国际法，通过对话协商解决南海有关争议，维护南海地区和平稳定局面。（完）