中国商务部称对欧盟在WTO起诉中国原材料出口管理措施表示遗憾

路透北京7月19日 - 中国商务部条约法律司负责人周二称，对于欧盟对中国锑、铬、钴等11种原材料的出口关税和出口配额及相关管理措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求表示遗憾，中方将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。

商务部援引上述负责人称，中方已经收到欧方提出的磋商请求。中方一贯尊重世贸组织规则，中方对相关原材料的出口关税和出口配额及相关管理措施是出于保护资源和环境的需要，是强化生态环境保护综合措施的组成部分，符合世贸组织规则。

7月19日，欧盟就中国对锑、铬、钴、铜、石墨、铟、铅、镁、滑石、钽和锡等11种原材料的出口关税和出口配额及相关管理措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国对相关原材料产品施加的出口管理措施与中国加入世贸组织相关承诺不符。

今年7月，中国商务部条约法律司负责人表示，对美国在世贸组织（WTO）起诉中国原材料出口关税措施表示遗憾，将根据WTO争端解决程序予以妥善处理。美国就中国对锑、钴、铜、石墨、铅、镁、滑石、钽和锡等九种原材料的出口关税措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国对相关原材料产品施加的出口关税措施与中国加入世贸组织相关承诺不符。(完)