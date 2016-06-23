欧盟对中国去钢铁产能力度不满意 暗示考虑新制裁措施

路透布鲁塞尔6月22日 - 欧盟执委会周三表示，由于中国未能控制钢铁产量，可能促使欧盟考虑新的贸易制裁措施。此前美国已呼吁中国迅速解决钢铁产能过剩问题。

中国目前是全球最大钢铁生产国，年产量几乎是欧盟的两倍。西方政府称中国钢铁出口引发了全球性的钢铁危机，导致裁员、迫使工厂关闭。

该委员会在一份旨在制定未来五年欧盟对华政策的文件中称，中国承诺到2020年将粗钢产量最多削减1.5亿吨的计划还不够，需要采取更多措施。

“欧盟非常关注中国若干工业领域的产能过剩问题，尤其是钢铁生产，”该文件称。包括欧盟贸易执委玛姆斯托姆和外交政策负责人莫盖里尼在内的官员周三都认同该文件。

文件称，“如果问题未得到妥善解决，贸易保护措施可能会扩散，从钢铁领域蔓延至铝、陶瓷和木制品等领域。”该文件所指的是为限制从中国进口产品而实施的惩罚性关税。(完)