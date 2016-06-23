欧盟对中国去钢铁产能力度不满意 暗示考虑新制裁措施

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透布鲁塞尔6月22日 - 欧盟执委会周三表示，由于中国未能控制钢铁产量，可能促使欧盟考虑新的贸易制裁措施。此前美国已呼吁中国迅速解决钢铁产能过剩问题。
中国目前是全球最大钢铁生产国，年产量几乎是欧盟的两倍。西方政府称中国钢铁出口引发了全球性的钢铁危机，导致裁员、迫使工厂关闭。
该委员会在一份旨在制定未来五年欧盟对华政策的文件中称，中国承诺到2020年将粗钢产量最多削减1.5亿吨的计划还不够，需要采取更多措施。
“欧盟非常关注中国若干工业领域的产能过剩问题，尤其是钢铁生产，”该文件称。包括欧盟贸易执委玛姆斯托姆和外交政策负责人莫盖里尼在内的官员周三都认同该文件。
文件称，“如果问题未得到妥善解决，贸易保护措施可能会扩散，从钢铁领域蔓延至铝、陶瓷和木制品等领域。”该文件所指的是为限制从中国进口产品而实施的惩罚性关税。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。