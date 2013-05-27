中欧贸易：中德两国领导人共同呼吁结束中欧光伏产业贸易争端

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透柏林5月27日 - 德国总理梅克尔与中国国务院总理李克强周日共同召开新闻发布会，呼吁结束中欧就光伏面板和无线设备引发的贸易争端，并表态支持自由贸易。
欧盟指责中国太阳能面板和移动电讯设备定价过低，并向欧洲进行“倾销”意图垄断市场，因此计划向中国太阳能面板制造商征税。
中国否认了这些指控。
梅克尔表示，德国将尽全力避免贸易争端升级到欧盟执委会对中国面板制造商征收进口税的地步。
“德国将竭尽全力避免实施永久进口关税，我们会尽快化解分歧，”梅克尔在与李克强会面后这样向记者表示。“我们认为这对我们不会有帮助，所以我们希望集中利用好接下来这六个月时间。”
中德双方签署了一系列商业协议，在随后召开的新闻简布会上，李克强表示，中欧之间的贸易争端只会对双方造成伤害，毫无益处。
他还表示，中国有意进行双边对话，并就如何解决这个问题进行磋商。
“我们不支持这个决定，并且断然否认这个指控，”李克强表示，并称此举“令人生疑”，因为全球经济复苏形势仍然脆弱。
“这不仅伤及德国就业，也危及到欧洲光伏产业的发展。这将伤害欧洲消费者和欧洲光伏产业的利益。”
梅克尔在新闻发布会上表示，“从某种程度上来讲，情况有些复杂”，因为执委会有权独立启动这一程序。她还表示，仍然相信对话能够避免贸易争端。(完) (编译 梁睿雪; 审校 于春红)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。