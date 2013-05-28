中国称对欧盟贸易保护主义行为不会坐视不管

路透北京5月28日 - 中国与欧盟周一就中欧光伏产品和无线通信设备贸易摩擦问题举行会谈，商务部国际贸易谈判代表兼副部长钟山表示，中国政府对欧盟贸易保护主义行为不会坐视不管。

新华社援引钟山讲话称，欧盟针对中国光伏产品和无线通信设备发起“双反”(反倾销和反补贴)调查，将对中国相关产业和就业造成严重损害，严重影响中欧经贸关系大局，这种贸易保护主义做法是中方不能接受的。

“如果欧方对光伏产品征收临时反倾销税、对无线通信设备自主立案调查，中国政府不会坐视不管，将采取必要的措施维护国家利益。”钟山在与欧盟委员会贸易委员卡瑞德古特(Karel de Gucht)的会谈中表示。

他并表示，尽管中欧贸易争端扩大升级的风险在加大，中国政府仍将尽最大努力，希望双方达成共识，避免引发贸易战，但这也需要欧方的克制和配合。

路透周一对欧盟成员国进行的调查结果显示，多数欧盟国家政府反对向进口的中国太阳能面板征收高额关税的计划。这令欧盟就中国的贸易操作向后者施压的努力受挫。

中国驻欧盟使团团长吴海龙亦在英国《金融时报》撰文呼吁欧盟“理智、谨慎地评估利弊得失，积极认真履行承诺，通过对话磋商解决贸易摩擦，维护中欧经贸关系的健康稳定发展”。

他援引世界贸易组织总干事拉米日前表态，根据价值链分析，“一国出口的40%实际上源自进口，因此保护主义措施并不能起到保护作用”。中欧贸易很大程度上是同一价值链的组成部分，限制中国出口欧盟市场，不但损害欧洲消费者利益，也打击了欧洲相关产业的发展。

欧盟指责中国太阳能面板和移动电讯设备定价过低，并向欧洲进行“倾销”意图垄断市场，因此建议对中国光伏产品征收平均高达47%的临时反倾销税，之后又宣布原则决定对中国无线通信设备产品自主启动反倾销和反补贴调查。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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