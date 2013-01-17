欧盟驻华大使称不会与中国打贸易战

路透北京1月16日 - 欧盟驻华大使马库斯·埃德雷尔(Markus Ederer)周三表示，欧盟将不会与中国展开贸易战。此前一天，贸易消息人士表示，欧盟发现中国政府在非法补贴中国钢铁生产企业。

欧盟正调查37例倾销和补贴案，其中有21例涉及中国。周二的初步发现要求欧盟成员国支持针对中国钢铁企业的惩罚性关税。

但埃德雷尔表示，他感到很困惑并“断然否决了”关于中欧贸易战的有关报道。中欧两大经济体构成了世界上最大的贸易关系。

他在记者会上表示：“我不希望这演变成一个自我实现的预言。首先，这会让两国陷入争端，我可以声明，欧盟不准备与中国进行一场贸易战。”

中国商务部发言人沈丹阳周三称欧盟对中国钢铁企业补贴的调查“不合理”。

沈丹阳在商务部新闻发布上表示：“这种基于不合理调查所做出的裁决，将严重损害中国企业的合法权益。”

埃德雷尔表示，欧盟反倾销和反补贴关税只会影响不到1%的中国对欧出口。

他说：“如你所知，中国也对欧盟出口到中国的商品进行调查。只要符合世贸组织的规定，我们对此就没意见。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。