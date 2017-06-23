中国敦促欧盟在任何情况下不得再对中企使用“替代国”调查方法

路透北京6月23日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周五就欧盟对中国低碳铬铁反倾销调查发表谈话称，中方敦促欧方严格履行世贸组织规则义务，在任何情况下不得再对中国企业使用“替代国”调查方法，给予中国企业公平待遇。

商务部网站刊登的新闻稿援引他的话称，中方注意到该案是去年12月11日中国入世议定书第15条到期后欧盟发起的首例涉华反倾销案件。

6月23日，欧委会发布公告，对来自中国、俄罗斯和土耳其的低碳铬铁发起反倾销调查。

今年以来，欧盟已经连续对中国不锈钢管件、中厚钢板、热轧板卷和无缝钢管等钢铁产品采取最终反倾销措施。

王贺军称，在这些案件中，欧委会继续使用不公平、不合理的“替代国”方法，人为地裁出高额反倾销幅度，严重损害了中国企业利益。（完）