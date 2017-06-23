中国敦促欧盟在任何情况下不得再对中企使用“替代国”调查方法

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周五就欧盟对中国低碳铬铁反倾销调查发表谈话称，中方敦促欧方严格履行世贸组织规则义务，在任何情况下不得再对中国企业使用“替代国”调查方法，给予中国企业公平待遇。
商务部网站刊登的新闻稿援引他的话称，中方注意到该案是去年12月11日中国入世议定书第15条到期后欧盟发起的首例涉华反倾销案件。
6月23日，欧委会发布公告，对来自中国、俄罗斯和土耳其的低碳铬铁发起反倾销调查。
今年以来，欧盟已经连续对中国不锈钢管件、中厚钢板、热轧板卷和无缝钢管等钢铁产品采取最终反倾销措施。
王贺军称，在这些案件中，欧委会继续使用不公平、不合理的“替代国”方法，人为地裁出高额反倾销幅度，严重损害了中国企业利益。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。