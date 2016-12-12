中国就欧美对华反倾销“替代国”做法正式启动WTO争端解决程序

路透北京12月12日 - 中国商务部网站周一刊登新闻稿称，中方今日就美国、欧盟对华反倾销“替代国”做法，先后提出世贸组织争端解决机制下的磋商请求，正式启动世贸组织争端解决程序。

新闻稿援引商务部发言人谈话指出，中方此前已在多双边场合与相关世贸组织成员认真沟通，敦促其善意履行义务，按期终止反倾销“替代国”做法。但令人遗憾的是，美国、欧盟迄今没有履行义务。

发言人表示，美国、欧盟都是对中国采取反倾销措施最多的世贸组织成员之一，调查机关使用“替代国”做法导致人为提高中国企业的反倾销税率，对中国相关行业出口和就业造成了严重影响。

“中方提起世贸诉讼，维护自身合法权益和国际贸易规则的严肃性，合情、合理、合法。”发言人称，中国再次敦促尚未根据《中国加入世贸组织议定书》第15条按期终止对华反倾销“替代国”做法的世贸组织成员，尽快履行义务，同时保留在世贸组织规则项下的权利，坚决扞卫自身合法权益。

新华社稍早援引商务部部长高虎城表示，如期终止对华反倾销“替代国”做法是国际条约义务，对于个别成员不履行义务的行为，中国将坚定地维护自身合法权益，保留采取进一步措施的权利，同绝大多数WTO成员一道，共同维护多边贸易体制的严肃性。

根据《中国加入世贸组织议定书》第15条规定，对华反倾销中采用“替代国”价格而非受调查的中国产业价格计算倾销幅度的做法，在中国加入世贸组织15年后，即自2016年12月11日起，必须终止。但美国、欧盟却迄今没有履行义务。

高虎城强调，中国坚决反对肆意曲解世贸组织规则、肢解多边贸易体制的行为。中方敦促所有世贸组织成员，重信守诺，遵守国际法准则，切实履行国际义务。

他并称，中国愿意同其他世贸组织成员一道，共同反对贸易保护主义，坚定维护多边贸易体制，重振贸易和投资的引擎作用，共同构建更有活力、更加包容、更可持续的开放型世界经济。（完）

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