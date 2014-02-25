法国预计中国和欧盟将就葡萄酒贸易争端达成协议

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
* 中国调查欧洲进口葡萄酒事件被视为对太阳能面板争端的报复行动
* 葡萄酒调查争议仍是中法两国贸易关系的一道障碍
路透巴黎2月24日 - 法国贸易部长Nicole Bricq周一表示，欧洲和中国就后者调查欧洲葡萄酒倾销指控正趋于达成和解。
中国政府去年7月开始调查欧洲是否以不公平的低价在中国倾销葡萄酒。
欧洲普遍认为，此举是针对欧盟对中国太阳能面板征收惩罚性进口关税的报复举动。但太阳能面板争端获得解决后，中国继续推进葡萄酒倾销的调查，称这是不相关的另一个问题。
中国还表示，其对就该案展开协商持开放态度。
法国曾指称中国考虑对法国葡萄酒征收关税的决定“不合理且应受谴责”。按价值算，法国是全球最大的葡萄酒生产国。
因此法国迫切希望取消调查，因为这仍是两国贸易关系面临的一道障碍。中国国家主席习近平下月将访问巴黎。
“可以说我们正朝着就葡萄酒调查达成和解的正确方向发展，对此我感到特别高兴，”Bricq在与中国商务部长高虎城在巴黎举行的联合记者会上表示。
“欧洲和中国产业官员的建设性对话应有助于达成和解，”他补充称。
高虎城没有具体提及葡萄酒调查，他表示，他和Bricq谈到了中法贸易关系面临的问题，并称将达成协议。
2012年，欧盟对中国(不包括香港)的葡萄酒出口量达到2.57亿公升，价值近10亿美元，其中超过一半来自法国。(完)
(编译 李爽；审校 徐文焰)
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