商务部：中欧已就葡萄酒“双反”案协商一致

锴明投资二期基金募集3.62亿美元 专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透北京3月21日 -中国商务部周五称，中国与欧盟葡萄酒业界已就葡萄酒反倾销和反补贴案协商一致，达成谅解备忘录。中欧无线通讯产品贸易争端也在朝着这个方向努力。
商务部网站刊登商务部部长高虎城的话说，自去年中欧光伏产品贸易争端通过谈判磋商解决以来，中欧双方一直朝着正确的轨道处理贸易摩擦。这些再次证明，在遵守世贸组织规则的前提下，中欧政府、行业、企业间通过对话磋商谈判，是解决分歧的最佳选择。
高虎城进一步表示，2014年是中欧全面战略伙伴关系新十年的开端。中欧将以《中欧合作2020战略规划》为引领，以中欧投资协定谈判为契机，拓展合作领域，充实合作内涵，进一步巩固和发展全面战略伙伴关系。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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