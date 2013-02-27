欧盟赢得X射线安检设备纠纷案 呼吁中国立即取消反倾销税

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透日内瓦/布鲁塞尔2月26日（记者 Tom Miles/Robin Emmott） - 欧盟就中国对X射线安检设备征收反倾销税一事进行的控告中，世界贸易组织（WTO）对欧盟要求予以支持，要求中国立即取消X射线安检设备反倾销税，并表示无法接受中国采取针锋相对的贸易报复做法。
欧盟2010年对来自中国的货物扫描仪征收反倾销税后，中国于2011年开始对来自欧洲的X射线安检设备征收反倾销税。欧盟称中国此举纯属报复，违法国际贸易规则。
根据世贸组织一个小组周二发布的报告，该小组支持欧盟，并称中国征收反倾销税的决定缺乏客观调查根据。
“我希望中国立即取消这项措施，”欧盟贸易专员Karel De Gucht在上述报告发布后发表声明说。“我不会接受滥用贸易保护机制对欧盟企业进行针锋相对的报复。”
欧盟于2011年7月就此事将中国诉诸世贸组织，这是欧盟首次就中国的贸易保护措施向世贸组织提起诉讼。此后，中国的反倾销税一直都是其它一些诉诸世贸组织纠纷的目标，当中包括向美国汽车和鸡肉、以及日本不锈钢无缝钢管征收的反倾销税。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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