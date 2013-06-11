独家：欧盟将向WTO投诉 抗议中国课征特殊钢材进口关税

路透布鲁塞尔6月11日 - 数名欧盟消息人士周二表示，欧盟计划在世界贸易组织(WTO)提出申诉，抗议中国对不锈钢管进口相关关税，这将为迅速升级的中欧贸易冲突开启新战线。

日本去年12月已就此事投诉抗议中国。

消息人士称，欧盟的申诉将寻求推翻中国针对西班牙Tubacex S.A(TUBA.MC)和德国Salzgitter A.G(SZGG.DE)等企业出口无缝钢管征收关税的做法。由于事件的敏感性，消息人士要求不署名。

申诉可能最早在周四或周五进行，这将向中国传达一则讯息，即欧盟愿意就任何其认为是基于报复而非客观证据的关税征收行为采取法律行动。(完)