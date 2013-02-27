中欧贸易: 欧盟申诉中国对安检设备征税获WTO支持,希望立即取消

路透日内瓦/布鲁塞尔2月26日 - 世界贸易组织(WTO)支持了欧盟就中国对其X光安检扫描设备征税的申诉.欧盟称,不能接受中国针锋相对的报复性行为,要求其立即取消征税.

2010年欧盟对中国的货物扫描设备征税,此后中国在2011年开始对欧盟的安检扫描设备征税,欧盟称这完全是报复,并违反了全球贸易规则.

根据周二公布的一份报告,一个WTO的委员会支持欧盟的申诉,称中国征税的决定没有客观调查作为依据.

中国商务部发表声明称,将对裁决进行评估,并保留上诉的权力.

"我希望中国立即取消该措施,"欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)在WTO作出裁决后发表声明称."我不会接受通过滥用贸易保护工具对欧洲公司采取的以牙还牙式的报复."

这场官司突显出全球最大的两个贸易伙伴之间的紧张关系,它们需要在保护国内市场免受外来竞争和避免贸易战之间做出平衡.

欧盟需要中国购买其产品,帮助其走出欧债危机的阴影,但又担心中国公司利用国家融资生产同欧洲相竞争的产品,涉及从电信设备到太阳能电池板等产品.

就这起x光安检扫描设备的案子而言,欧盟称中国的进口税实际上把欧洲的安检设备拒在中国市场之外,且没有正当理由.(完)