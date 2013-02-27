中欧贸易: 欧盟申诉中国对安检设备征税获WTO支持,希望立即取消

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透日内瓦/布鲁塞尔2月26日 - 世界贸易组织(WTO)支持了欧盟就中国对其X光安检扫描设备征税的申诉.欧盟称,不能接受中国针锋相对的报复性行为,要求其立即取消征税.
2010年欧盟对中国的货物扫描设备征税,此后中国在2011年开始对欧盟的安检扫描设备征税,欧盟称这完全是报复,并违反了全球贸易规则.
根据周二公布的一份报告,一个WTO的委员会支持欧盟的申诉,称中国征税的决定没有客观调查作为依据.
中国商务部发表声明称,将对裁决进行评估,并保留上诉的权力.
"我希望中国立即取消该措施,"欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)在WTO作出裁决后发表声明称."我不会接受通过滥用贸易保护工具对欧洲公司采取的以牙还牙式的报复."
这场官司突显出全球最大的两个贸易伙伴之间的紧张关系,它们需要在保护国内市场免受外来竞争和避免贸易战之间做出平衡.
欧盟需要中国购买其产品,帮助其走出欧债危机的阴影,但又担心中国公司利用国家融资生产同欧洲相竞争的产品,涉及从电信设备到太阳能电池板等产品.
就这起x光安检扫描设备的案子而言,欧盟称中国的进口税实际上把欧洲的安检设备拒在中国市场之外,且没有正当理由.(完)
(编译 李春喜; 审校 张明钧)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）