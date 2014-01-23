习近平3月将首次以国家主席身份访问欧洲

欧盟外交官称，习近平预计3月将以国家主席身份首次访问欧洲。习近平将出席3月24日-25日在荷兰海牙召开的核安全峰会，与世界其他各国领导人讨论防止核恐怖主义的努力。美国总统奥巴马届时也将出席此次峰会。一名外交官表示，奥巴马和习近平很可能在峰会间隙会晤。路透