焦点：中国和欧元区企业活动升温但美国下滑 第四季前景不佳

路透伦敦/北京/纽约10月23日 - 本月欧元区企业表现远好于市场预期，同时中国制造业增速略微加快，不过美国制造业活动则创7月以来最慢增速，突显危机后的全球经济发展不平衡。

周四出炉的欧洲和中国采购经理人指数(PMI)改善，将缓解对这两个重要经济体前景的部分担忧。然而有消息称，欧元区企业降价幅度为近五年来最大，将让正在竭力避免区内通缩风险的欧洲央行(ECB)忧心不已。

美国数据也显示物价涨幅温和，从而可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)有理由慢慢完成退出超宽松货币政策的计划。

“产出和订单增长放缓，而且物价压力减轻，这些数据无疑将巩固(美国)决策者应该不会急于升息的观点，”Markit首席分析师Chris Williamson称。

中国方面，制造商获得更多海内外订单，但行业活动依然疲弱。分析师指出，调查并未显示出经济将在第四季好转的迹象。

“这没有改变欧元区濒临衰退的情况。对于中国来说，尽管整体数据好转，但真的不能说明大幅改善，”Capital Economics资深全球经济分析师Andrew Kenningham称。

“情况非常不均衡，”Kenningham这样评价全球经济。

**欧洲数据意外向好**

Markit欧元区综合PMI升至52.2，高于一项路透调查中的所有预期。

该调查原预计将从9月的52.0降至51.7。10月数据为连续第16个月高于50的荣枯分水岭。

不过服务业的乐观情绪降至逾一年来最低，工厂新订单连续第二个月下滑。

“10月采购经理人指数调查的整体表现预示，第四季形势还将非常艰难，”IHS Global Insight的Howard Archer表示。

Markit称，PMI数据意味着欧元区第四季GDP扩张0.2%，还有可能更低。上周路透调查也预测经济增速在0.2%。

德国民间部门本月增速加快，但法国企业下滑态势则加剧，企业活动指数触及八个月低点。

在英国，尽管商店物价降幅为逾五年最大，但9月零售销售降幅超预期，再度显示经济复苏减速的迹象。

同样，上周公布官方数据显示，欧元区9月消费者调和物价指数(HICP)通胀率为五年低点；最新PMI数据无助于缓和有关通缩将蔓延的担忧。上月有五个二线国家出现通缩。

“目前市场十分关切欧元区通缩风险，而采购经理人报告显示，涵盖制造业与服务业的综合产出物价指数以2010年2月以来最快速度下滑，就特别令人忧虑，”Archer说。

综合产出物价指数从48.5下滑至47.1。

欧洲的这些调查数据在周四提振股市，本来市场在中国数据公布后信心不稳。

**中国PMI数据犹有不足**

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数预览”，10月PMI初值回升至50.4，略高于分析师预测的50.3。这是该指数连续第五个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

不过，国内外新订单增长在10月放缓，生产者物价下跌，令制造业产出价格涨幅降至七个月低点，突显国内需求依然疲软。产出指数亦跌至五个月低点50.7。

花旗集团驻香港的经济学家丁爽认为，该分项指数没有显示出良好的势头。

看起来今年中国经济可能达不到增长7.5%的政府目标，并创下1990年来最低增幅。周二公布的数据显示，中国第三季国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创全球金融危机以来最低增速。

不过，虽然第四季经济增长不大可能加速，但PMI数据显示，经济增速至少将维持平稳。

“如果PMI初值正确，那么10月表现将与9月基本相同，或者略好，意味着至少不会变差，增速已经稳定在这个相当低迷的水平，”苏格兰皇家银行驻香港的首席中国分析师Louis Kuijs表示。

**美国PMI令人失望**

Markit公布报告指出，美国10月制造业增长步伐降至7月以来低位，新订单分项指数则降至1月以来最低水准。

美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至56.2；路透调查预估为降至57.0。9月终值为57.5。新订单分项指数降至57.1，为1月以来低位；9月终值为59.8。产出分项指数则降至58.0，为3月以来低位，9月为59.6。

就业分项指数持续较9月略微下滑，不过9月读数创下2012年3月以来最高。报告还显示，制造业产出价格降至6月来最低。(完)

(编译/审校 许娜/王丽鑫/李爽/郑茵/杜明霞/徐文焰/孙茉莉)

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