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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 16:37 BJT

欧洲企业：面对中国增长减速欲削减在华业务成本，裁员为首选--调查

欧盟和美国正在努力通过它们各自与北京方面的双边投资协议，来为它们的企业在中国市场拓展更多空间。

但中国国家主席习近平已经表示，政治、文化、军事、经济和技术领域都涉及国家安全问题。

一些投资者担心，包括国家安全规定在内的一系列尚未出台的中国法律，可能歧视外国企业，影响投资协议谈判，并弱化最终的协议。

“经济安全这个概念，可能完全破坏正在进行的双边协议谈判能够取得的成就。”说。(完)

(编译 徐文焰/李春喜/杜明霞；审校 龚芳/王洋/艾茂林)

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