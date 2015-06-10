欧洲企业：面对中国增长减速欲削减在华业务成本，裁员为首选--调查

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
欧盟和美国正在努力通过它们各自与北京方面的双边投资协议，来为它们的企业在中国市场拓展更多空间。
但中国国家主席习近平已经表示，政治、文化、军事、经济和技术领域都涉及国家安全问题。
一些投资者担心，包括国家安全规定在内的一系列尚未出台的中国法律，可能歧视外国企业，影响投资协议谈判，并弱化最终的协议。
“经济安全这个概念，可能完全破坏正在进行的双边协议谈判能够取得的成就。”说。(完)
(编译 徐文焰/李春喜/杜明霞；审校 龚芳/王洋/艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。