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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 13日 星期一 14:04 BJT

《人民日报》评论称中国无意“买断欧洲”

《人民日报》海外版周一发表评论称，中国无意“买断欧洲”或是“控制欧洲”，对负债累累的欧洲仍有信心，且中国提供的任何帮助都是纯粹的经济行为。尽管中国领导人反复强调对欧洲国家有信心，但是他们并未明确作出承诺，而是敦促欧洲先自行采取更多措施。路透

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