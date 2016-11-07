中国-中东欧16+1金融控股公司成立 支持扩大本币结算合作--李克强

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京11月7日 - 中国国家总理李克强称，创新中国与中东欧16国金融合作模式，正式成立16+1金融控股公司，重点支持16+1框架下采购中国装备和产品的互联互通和产能合作项目，并支持扩大本币结算合作。
外交部网站周日刊登他在第六届中国-中东欧国家经贸论坛的主旨演讲及与中东欧领导人会晤时的讲话称，中国支持丝路基金等金融机构通过股权、债券等多种方式为“16+1”项目提供金融支持。
同时，扩大双向贸易规模，发展跨境电子商务等新型贸易方式；深入开展产能合作，与中东欧国家共建产业园区和技术园区。
“中方鼓励国内信誉好、实力强的企业以工程承包、政府与社会资本合作（PPP）、技术咨询、管理运营等多种形式，参与中东欧国家高速公路网、港口网、电网、互联网等建设。”李克强称。
在绿色经济合作方面，鼓励中国与中东欧国家地方省市之间开展绿色农业合作，加强生态环保领域合作、扩大风电、太阳能等清洁能源的联合开发。
另外，在第五次中国-中东欧国家领导人会晤期间，中国-中东欧金融控股有限公司及其发起的中国—中东欧基金正式成立；该规模将达100亿欧元，计划撬动项目信贷资金500亿欧元。
中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)发布的新闻稿并显示，投资管理方面，除工商银行外，还引入中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、复星集团00656.HK、金鹰国际集团等合作伙伴；项目储备方面，涉及交通物流、清洁能源、高新制造、医药医疗、食品加工等领域。
资金募集方面，波兰、捷克、拉脱维亚等中东欧国家，以及中外资企业、金融机构和各类社会资本，均在积极接洽入资。
去年11月中国总理李克强主持第四届中国-中东欧国家领导人会晤时，中方倡导设立中国-中东欧国家金融公司，为“16+1”合作提供金融支持。（完）
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(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
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