中国敦促欧盟采取更多果断行动应对危机

路透北京6月11日电(记者 Lucy Hornby)---中国政府表示支持欧元区财长向西班牙提供最多1,000亿欧元贷款，帮助其处於困境的银行业的决定，但敦促欧元区采取更果断行动确保中长期稳定。

至此，西班牙成为自欧债危机开始以来，第四个寻求接受金援的欧元区国家。

中国财政部副部长朱光耀周一对记者表示，中国欢迎欧盟救助西班牙银行业的果断举动，但表示欧元区需要采取更多类似的行动。

朱光耀在新闻发布会上表示：“我们希望这些措施将有助於遏制危机。”“(金援)能够在短期风险的控制方面发挥极大的作用。但从中长期的稳定来看，中方希望欧盟、欧元区有更加果断的共识和更加果断的行动。”

欧盟和国际货币基金组织(IMF)目前已为希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙投入了大约5,000亿欧元的救助资金。

中国央行国际司副司长朱隽周一对记者表示，欧元区有解决自身问题的各种资源，但她同时也重申了中国国家主席胡锦涛早些时候的声明，即中国将继续帮助IMF扩大应急基金规模。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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