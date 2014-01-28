杨洁篪呼吁中欧考虑达成自贸协议

路透布鲁塞尔1月27日 -中国国务委员杨洁篪周一呼吁中国和欧盟考虑达成规模为数十亿美元的自由贸易协议，这曾被视作无法想象的举措。杨洁篪此举表明，中国与欧盟之间的关系已经有了明显改善。

“中欧商业合作的前景光明，”杨洁篪在会见欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿后对记者表示。中国国家主席习近平3月将访问布鲁塞尔。

杨洁篪指出，中欧双方应当共同努力，为启动中-欧自贸协议可行性研究创造条件。

英国首相卡梅伦去年12月访华时曾对中方官员表示，他十分支持达成自贸协议。

但欧盟执委会曾表示，双方必须首先在“投资协议”方面取得进展，以方便欧洲国家企业在中国开展业务。有关投资协议的谈判已于上周在北京启动。

欧洲与中国间的贸易额自2003年来已增长一倍达到每日逾10亿欧元(13亿美元)，不过欧盟对外投资仅有2%流向中国。

中欧自贸协议谈判在一年前似乎还是不可想象的，当时欧盟准备针对数以十亿美元计的中国太阳能面板征收惩罚性进口关税，引发双方间有史以来最严重的贸易争端。此后双方达成协议，为太阳能面板设定最低售价，令紧张关系有所缓和。若能达成自贸协议，将出现一个将近20亿人口的市场。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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