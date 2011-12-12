中国称一直支持欧洲克服债务危机

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
路透维也纳12月10日电---中国外交部副部长傅莹周六表示，中国一直是国际社会支持欧洲克服危机的积极参与者，驳斥了所谓中国坐视不理的说法。
傅莹在维也纳出席某会议的间隙对记者表示："中国将继续同国际社会一道帮助欧洲克服危机。我们已经做了很多，欧洲人心里很清楚。"
当被问及中国将如何提供帮助时，傅莹表示，"我们希望投资，我们在增加进口，我们派遣采购团，这样既能为欧洲创造就业，也有助於刺激经济。"
她表示，中国将继续成为帮助欧洲的一份子，因为我们是相互联系、相互依存的。我们将同舟共济。
傅莹在维也纳表示，中国向欧洲提供"救助"的说法常常被人误解。
"中国还有1.2亿人口每天的生活标准只有1美元，因此，中国不是那种富到可以救助他国的国家，但这并不意味着中国试图远离这种帮助……我们都是相互依存的。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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