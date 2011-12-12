中国称一直支持欧洲克服债务危机

路透维也纳12月10日电---中国外交部副部长傅莹周六表示，中国一直是国际社会支持欧洲克服危机的积极参与者，驳斥了所谓中国坐视不理的说法。

傅莹在维也纳出席某会议的间隙对记者表示："中国将继续同国际社会一道帮助欧洲克服危机。我们已经做了很多，欧洲人心里很清楚。"

当被问及中国将如何提供帮助时，傅莹表示，"我们希望投资，我们在增加进口，我们派遣采购团，这样既能为欧洲创造就业，也有助於刺激经济。"

她表示，中国将继续成为帮助欧洲的一份子，因为我们是相互联系、相互依存的。我们将同舟共济。

傅莹在维也纳表示，中国向欧洲提供"救助"的说法常常被人误解。

"中国还有1.2亿人口每天的生活标准只有1美元，因此，中国不是那种富到可以救助他国的国家，但这并不意味着中国试图远离这种帮助……我们都是相互依存的。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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