焦点：中国经济放缓 对欧洲核心国家的威胁更甚于二线国家

2013年1月22日资料图片，在德国下议院拍摄到的德国、法国和欧盟旗帜。 REUTERS/Fabrizio Bensch

路透伦敦8月3日 - 全世界很少有地方能免于中国股市下滑和经济放缓的冲击，不过在欧洲，经济相对薄弱地区的企业抵受这场危机的能力恐怕要更强一些。

中国堪称全球经济成长的引擎，但西班牙、意大利和葡萄牙等欧洲二线国家在那里的曝险相对较小。而像德国、法国和荷兰这样的欧洲核心国家，与中国的关系却要深刻得多。

来自中国的强劲需求刺激了德国汽车工业的繁荣，也让法国奢侈品与时尚品牌帝国取得了巨大成功，促进了荷兰与芬兰的化工和资本财行业的稳步增长。这些国家的企业也因而加大了投资。

然而，这些需求可能正在降温。中国7月制造业活动萎缩速度达到两年来最快，中国股市自6月中旬以来暴跌30%，经济增速可能很快降到7%以下，为2009年初以来首次。

“德国的产品在中国有市场。但是全球贸易正在放缓，全球经济增长在减速，而且德国已经享受到汇率走软的优势，”RMG Wealth Management驻伦敦合伙人Stewart Richardson称。

“中国经济受到冲击，德国也不能幸免于难。所以在欧洲股市中，二线国家的表现要好于德国，”他表示。

欧洲股市今年成为备受投资者青睐的目的地，来自新兴市场及美国的资金纷纷涌入。据美银美林，今年至今约有800亿美元净流入欧洲股票基金。

欧元区核心及二线国家对中国的曝险程度可以从贸易流量中看得一清二楚。

Brown Brothers Harriman驻纽约全球外汇策略主管Marc Chandler称，德国约有8%的出口面向中国，法国和芬兰的比例均为5%。

反观周边的二线国家：意大利有3%的出口是销往中国。西班牙和爱尔兰对中出口占比约为2.5%，葡萄牙甚至仅有2%。

根据瑞银制作的一项名单，前37大对中国曝险最多的欧洲企业当中，仅有16家是位于欧元区。而这16家企业有15家来自德国、法国、芬兰及荷兰等核心国家。

在瑞银那份名单中，西班牙零售商Inditex (ITX.MC)是唯一来自欧元区二线国家的企业。它的排名接近倒数，仅有10%营收来自中国市场。

**欧洲央行**

德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)公布第二季营业利润大增54%，达到创记录高位的38亿欧元，因卡车销售以及新豪华车种的推出，帮助其顶住中国市场下滑。

然而，戴姆勒还能抵挡多久尚有待观察。它的对手福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下奥迪汽车已在上周调降全球销量预估，因奥迪最大市场中国的需求下滑。

希腊债务危机让中国对欧洲公债市场的影响显得含混不清。希腊最终与债权人达成协议，这样应能敲定第三轮数十亿欧元的援助计划。

7月中国股市创2008年末全球金融危机以来最大单月跌幅。

在中国股市走势如过山车的当月，欧元区二线国家债券价格涨势超过德国，让利差缩窄。西班牙公债较德债的溢价降至110个基点，6月末时为165个基点。

值得注意的是，二线国家也是欧洲央行1万亿欧元购债计划的主要直接受益者。欧洲央行购债计划将持续到明年9月结束。

但关于美国和全球其他国家有这样一句格言：如果中国打喷嚏，全球都会感冒？那么在欧洲，如果德国打喷嚏，欧洲其他国家就会感冒？

Sparrows Capital合伙人兼投资长Fahd Rachidy淡化西班牙和爱尔兰等二线国家经济表现相对较好的情况。他称，这主要是反映了他们的劳动力成本相比欧元区其他国家低的原因。

“德国因中国对国际贸易的影响而表现欠佳，那么二线国家也会紧随其后，因为欧元区内部交易多数是与德国进行。”

“从中国问题推导出投资者对二线国家的青睐多过对核心国家，就有些过度引申了，”他称。(完)

(编译 郑茵/刘秀红/李婷仪/李爽/王丽鑫；审校 杜明霞)

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