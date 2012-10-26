今年中国对欧洲跨境投资数量有望超过去年--普华永道

路透北京10月26日电---国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)周五发布报告称,尽管近期中国经济增长放缓,欧洲尚未摆脱债务危机困境,但中国对欧洲跨境投资数量持续增长,今年一季度首度超越欧洲对华投资,预计今年总量有望超去年.

普华永道在其名为"中国并购交易新视角"的报告中称,欧元的相对疲软和贬值成了中国投资者寻找合适交易的良机,2011年中国大陆对欧跨境交易激增,"从早期的统计数据来看,2012年的交易数很可能超过2011年创纪录的61笔."

"中国企业仍然在评估投资机会,并将利用全球的市场环境,以具有吸引力的估值锁定海外资源类资产,尤其是在欧洲."普华永道中国矿业主管合伙人苏启元表示.

他指出,虽然面临目前全球经济的挑战,中国和欧洲之间并购活动增加的趋势将继续,交易额和交易数量将继续上升.中国对技术、市场以及资源的长期需求将驱动可再生能源、矿业以及其他行业海外交易的中长期增长.

数据显示,2012年一季度中国对欧投资共32宗,欧洲企业对中国的投资则仅有26宗,这标志着双方跨境交易数量首度逆转.

普华永道指出,尽管双向投资交易额都达到数十亿欧元,但实际上大部分交易的金额在1亿欧元基线以下.工业产品领域则占据了欧洲及中国跨境并购活动的数量优势,约占到2006-2012年一季度所有交易的30%.

"工业产品是并购交易中最活跃的领域,这也反映出中国大陆作为世界最大加工厂的现实."报告表示.

中国大陆对欧洲的投资主要集中在法英德三国,德国从2010年起开始後来居上,成为中国对欧并购活动的主要目的地.

普华永道8月曾发布报告称,尽管受全球经济低迷影响,上半年中国相关并购交易减少,但中资企业海外并购仍保持强劲势头,全年交易金额有望超去年.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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