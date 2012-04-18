中国希望通过持股或合资拓展欧洲出版市场

路透伦敦4月17日电---中国出版集团公司总裁谭跃周二称，中国正积极寻求持股欧洲出版公司的机会。

谭跃表示，中国出版集团公司希望通过直接购买编辑、印刷和发行业务，或持股拥有这些业务的公司，亦或成立合资企业，来满足业务拓展需求。

谭跃在伦敦书展接受路透采访时称，中国出版集团公司正在寻找潜在目标。该集团公司直属中宣部领导。

谭跃称，公司已与一些合作方进行了初步洽谈。但他并未透露合作方名称。

该集团公司旗下中国图书进出口（集团）总公司周二与荷兰出版商威科集团（Wolters Kluwer）(WLSNc.AS)及出版软件及服务提供商英国出版科技集团（Publishing Technology）PTO.L分别签署战略合作协议。

英国出版科技集团创建了一家电子门户网站，由中国图书进出口（集团）总公司管理，为国际出版商与中国上万家公共图书馆及学术图书馆建立联系。合作双方希望，未来两年内，该网站将提供一百多万份不同的内容资源。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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