中欧光伏双反案价格承诺的首轮谈判破裂

路透上海5月23日 - 据中国机电产品进出口商会网站，由机电商会代表中国光伏产业，近期与欧盟执委会就中国光伏产品双反(反倾销、反补贴)案价格承诺而展开的首轮谈判已告破裂。

网站刊登声明指出，近期，应欧委会邀请，机电商会派出谈判工作组与欧方商谈。中方提出了务实可行的价格承诺方案，但欧方直接回绝了中方业界提出的谈判方案，也不回应谈判工作组提出的问题和解释。由于欧方完全没有表现出通过磋商解决问题的诚意，导致首轮谈判无果而终。

“中欧多数光伏企业一直期待中欧双方能够通过协商解决问题。我们希望欧委会拿出诚意，尽快就价格承诺问题与中方业界进行全面深入的磋商谈判。”声明指出。

中国企业在光伏产品中游制造方面具领先优势，涌现出例如天合(TSL.N)、尚德STP.N、英利(YGE.N)等多家全球大厂。而欧洲市场去年光伏产品装机量占到全球的六成，而中资企业已获取欧洲市场超过80%的市场份额，2011年中国企业对欧盟出口的光伏产品的价值达210亿欧元。

欧盟执委会去年起对中国光伏产品展开双反调查，近期已初步同意向进口的中国光伏产品征收惩罚性关税，关税平均税率将设在47%。欧盟将在在6月6日前公布初裁结果，12月公布终裁决定。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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