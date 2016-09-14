（更正）中国太阳能面板供应过剩 中欧协定岌岌可危

(更正：第二段译文有误，改为“同期光伏发电新增装机20GW”，非“同期并安装了20GW的新光伏产能”。)

路透布鲁塞尔/北京9月14日 - 中国太阳能面板产量急速增加，但内需急降，造成廉价出口激增，令中国和欧盟就限制对欧洲生产商造成损害的协议岌岌可危。

中国今年上半年生产了27GW的太阳能光伏模组，增加了37.8%，同期光伏发电新增装机20GW，是上年同期的三倍多。

然自此之后需求减弱。自7月以来太阳能项目的经营面临了电网业者电力支付价格下滑的问题。中国光电产业联盟(CPIA)预期年底前将新增装机30GW，暗示下半年仅新增10GW。

欧盟太阳能生产商协会EU ProSun表示，一些光伏面板的价格已跌至每瓦0.40欧元不到，之前欧洲的平均价格约为0.50欧元。

EU ProSun主席Milan Nitzschke表示，过去一个月价格已下降了约20%，至低于生产成本的水平。

“我们担心会有第二波的破产潮，”他表示。

2013年，欧盟与中国的贸易战曾一触即发，当时欧盟指责中国向欧盟倾销太阳能面板。鉴于此类产品的出口额在2011年达到210亿欧元(236亿美元)，相关调查为欧盟历史上的最大调查。

后来，双方达成协议，只要中国对欧盟的太阳能产品出口价不低于最初设定的底价0.56欧元，就可免征关税，从而避免了贸易战。

虽然中国的相关企业表示支持该协议，但考虑到即便面临27.3%至64.9%的关税，以更低的价格出售也更为妥当，因此越来越多的中国企业就选择了退出。

晶科能源(JKS.N)在上周成为了最新退出的一家公司。该公司称，这样的最低价不能再反映市场实情。

中国昱辉阳光能源SOLA.L首席财务官Maggie Ma预估，在中国调降优惠关税后，第三季将是“低迷的”一季。该公司也退出了该协议。(完)