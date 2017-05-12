中国敦促欧盟在无缝钢管反倾销案中终止使用“替代国”方法

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月12日 - 欧盟委员会周五对中国出口的无缝钢管反倾销案做出终裁，征收29.2-54.9%的反倾销税，对此中国商务部表示，此举严重损害了中国企业利益，敦促欧盟终止使用“替代国”方法。
商务部网站周五援引商务部贸易救济调查局局长王贺军讲话称，今年以来，欧盟已经连续对中国不锈钢管件、中厚钢板、热轧板卷和无缝钢管等钢铁产品采取最终反倾销措施。
他称，在这些案件中，欧委会继续使用不公平、不合理的“替代国”方法，人为地裁出高额反倾销幅度，严重损害了中国企业利益。
“中方敦促欧盟全面履行世贸组织项下的国际条约义务，终止使用‘替代国’方法，公平、公正、无歧视地对待中国企业，为中欧合作创造稳定的、可预期的、公平和非歧视的政策环境。”他说道。
王贺军强调，全球经济复苏乏力、需求萎缩是当前钢铁产业面临困境的根本原因，各国应当共同面对，以合作共赢的方式共克时艰。中国愿意加强与欧盟的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。