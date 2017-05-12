中国敦促欧盟在无缝钢管反倾销案中终止使用“替代国”方法

路透北京5月12日 - 欧盟委员会周五对中国出口的无缝钢管反倾销案做出终裁，征收29.2-54.9%的反倾销税，对此中国商务部表示，此举严重损害了中国企业利益，敦促欧盟终止使用“替代国”方法。

商务部网站周五援引商务部贸易救济调查局局长王贺军讲话称，今年以来，欧盟已经连续对中国不锈钢管件、中厚钢板、热轧板卷和无缝钢管等钢铁产品采取最终反倾销措施。

他称，在这些案件中，欧委会继续使用不公平、不合理的“替代国”方法，人为地裁出高额反倾销幅度，严重损害了中国企业利益。

“中方敦促欧盟全面履行世贸组织项下的国际条约义务，终止使用‘替代国’方法，公平、公正、无歧视地对待中国企业，为中欧合作创造稳定的、可预期的、公平和非歧视的政策环境。”他说道。

王贺军强调，全球经济复苏乏力、需求萎缩是当前钢铁产业面临困境的根本原因，各国应当共同面对，以合作共赢的方式共克时艰。中国愿意加强与欧盟的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。（完）