《信报》：欧美退市无期 中国加码救市

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
6月3日评论 - 习广思
美国10年期国债孳息跌见2.4厘低位后，上周五略为反弹；不过，欧洲的债息仍持续下跌，在本周欧洲央行议息前出现这种情况，意味欧洲央行减息或加码量宽事在必行；若将美国与欧洲债息合并来看，意味欧美退市无期；同一时间，中国却在密密加强稳经济或微刺激力度，意味经济大幅滑坡风险进一步减低。以上种种对全球股市的启示是，低息利好欧美股市；稳经济有助中资股回升，一些对股市及经济悲观的预测，看来暂难兑现。
周日公布的5月份中国制造业采购经理指数（制造业PMI）报50.8%，较4月小幅回升0.4%，已连续3个月回升并创下今年以来最高值。尽管指数回升意味经济向好，但分析认为下行压力仍未解除，指数回升与近期有关方面释放的稳增长政策有关。期内原材料库存指数为48，按月下降0.1%；产成品库存指数为47.1，下降0.2%；生产经营活动预期指数为56.2，回落3.4%。库存指数及生产预期指数回落，反映企业对市场前景仍然审慎，未来增长尚不具备明显回升的条件。
就在PMI公布前，上周五国务院总理李克强主持常务会议，提出若干稳经济手段，其中最受注目是加大“定向降准”措施力度，今次范围比4月时更大，因为涉及放宽对小微企业的贷款。这是总理李克强自5月22至23日赴内蒙调研时，听取企业回报经营状况后所作的回应。
另外，国务院提出扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模、通过加大呆账核销力度、推进信贷资产证券化、改进宏观审慎管理，盘活贷款存量等。对三农、小微企业等符合结构调整需要、能够满足市场需求的实体经济贷款，达到一定比例的银行业金融机构，适当降低准备金率（RRR）。美林证券认为，这次定向降准后，短期全面调低RRR的机会将大为减少。
野村证券认为，中国所谓的微刺激已经出现大方向的演变。该行上周发表报告指出，央行保障性住房贷款等刺激措施已经开始演变为庞然大物，人行4月份向国家开发银行发放了1000亿人民币再贷款用于棚户区改造，到6月份可能会将再贷款注资规模扩大至4000亿人民币。预计仅是增加住房和铁路投资，就能拉动国内GDP增长0.8%。
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