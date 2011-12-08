中国对欧洲和欧元有信心--杨洁篪

路透北京12月8日电---中国外交部部长杨洁篪表示,中方对欧洲和欧元有信心,将与国际社会一道,继续以各种方式支持欧盟为应对主权债务问题所作的努力.

杨洁篪在参加于柏林举行的第二轮中德外长级战略对话时并指出,欧洲经济保持稳定并继续发展对世界各国都有利.

中国是欧盟的全面战略夥伴和主要贸易夥伴,拥有全球最大规模的外汇储备,其中三分之二投资於美元计价资产.而据经济学家们预计,中国已将五分之一外储投资於欧元资产.

中国外交部副部长傅莹上周五表示,中国不能动用3.2万亿美元的外汇储备来救援别的国家.此前有言论称中国应扶助欧洲解决债务危机,而这是中国目前为止作出的最强驳斥.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。