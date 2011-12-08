中国对欧洲和欧元有信心--杨洁篪

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京12月8日电---中国外交部部长杨洁篪表示,中方对欧洲和欧元有信心,将与国际社会一道,继续以各种方式支持欧盟为应对主权债务问题所作的努力.
杨洁篪在参加于柏林举行的第二轮中德外长级战略对话时并指出,欧洲经济保持稳定并继续发展对世界各国都有利.
中国是欧盟的全面战略夥伴和主要贸易夥伴,拥有全球最大规模的外汇储备,其中三分之二投资於美元计价资产.而据经济学家们预计,中国已将五分之一外储投资於欧元资产.
中国外交部副部长傅莹上周五表示,中国不能动用3.2万亿美元的外汇储备来救援别的国家.此前有言论称中国应扶助欧洲解决债务危机,而这是中国目前为止作出的最强驳斥.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。