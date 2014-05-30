近半数欧洲企业称其在华“黄金时代”结束

路透北京5月29日 - 中国欧盟商会周四称，在华外企面临“严峻的”商业环境，受利润下降、政府扶持本土竞争对手等因素影响，几乎半数欧洲企业认为他们在中国市场的“黄金时代”已经结束。

该商会在中国商业状况报告中称，受市场准入和监管壁垒影响，中国欧盟商会成员企业的营收在2013年下降213亿欧元（290亿美元）。

“对未来前景的长期悲观情绪弥漫，导致许多企业怀疑他们的好日子是否已经到头了，”报告称。

“……几乎半数（46%）欧洲企业认为，跨国企业在华的‘黄金时代’已经结束。”

去年11月，中共十八届三中全会发布中国改革蓝图，释出了中国经济向更均衡和更持续增长转型的信号。

但该商会报告称，受访企业对他们的增长预期处于金融危机最严重时期以来的低点。

受访企业虽然对中共十八届三中全会以来的政策发展持乐观看法，但他们仍怀疑中国是否会推出真正的改革举措。大约一半的受访企业表示，他们对中国在接下来两年实施重大改革没有信心。

受访企业认为，中国经济放缓，劳动力成本上升，是他们面临的头号挑战。

“三分之二的大企业表示，在中国做业务变得更加复杂和困难，将（中国）国企视为主要竞争对手的企业越来越多，”中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）在新闻发布会上对记者说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。