近半数欧洲企业称其在华“黄金时代”结束

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月29日 - 中国欧盟商会周四称，在华外企面临“严峻的”商业环境，受利润下降、政府扶持本土竞争对手等因素影响，几乎半数欧洲企业认为他们在中国市场的“黄金时代”已经结束。
该商会在中国商业状况报告中称，受市场准入和监管壁垒影响，中国欧盟商会成员企业的营收在2013年下降213亿欧元（290亿美元）。
“对未来前景的长期悲观情绪弥漫，导致许多企业怀疑他们的好日子是否已经到头了，”报告称。
“……几乎半数（46%）欧洲企业认为，跨国企业在华的‘黄金时代’已经结束。”
去年11月，中共十八届三中全会发布中国改革蓝图，释出了中国经济向更均衡和更持续增长转型的信号。
但该商会报告称，受访企业对他们的增长预期处于金融危机最严重时期以来的低点。
受访企业虽然对中共十八届三中全会以来的政策发展持乐观看法，但他们仍怀疑中国是否会推出真正的改革举措。大约一半的受访企业表示，他们对中国在接下来两年实施重大改革没有信心。
受访企业认为，中国经济放缓，劳动力成本上升，是他们面临的头号挑战。
“三分之二的大企业表示，在中国做业务变得更加复杂和困难，将（中国）国企视为主要竞争对手的企业越来越多，”中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）在新闻发布会上对记者说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12