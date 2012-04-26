中国大力发展电动车 充电设施滞後

路透深圳/北京4月25日电（记者 梁淑芬）---杜明付（音）在深圳给他的电动出租车充电时，因为要耗时40分钟，他就小睡了一会。这辆车是由巴菲特支持的比亚迪(1211.HK)制造的，深圳则是中国推行环保车的试点城市。

改革开放以来，深圳发展成为大都市，目前拥有62个电动车充电站，但仅有五个在为该市1,000多辆私家电动车和混合动力车提供充电服务。其它的充电站都服务于公共交通，例如电动公交车和杜明付的出租车。

三年前中国开始在13个城市大力推广电动车试点项目，後将试点城市扩大到25个，但一直未能解决项目初期遭遇的基本问题。

负责深圳电动车试点项目的官员蔡玉（音）称，他们有点过於乐观了，当时人们都认为，新能源汽车发展是大势所趋，但事实是，电动车存在技术瓶颈及充电站不够等问题。

蔡玉称，在深圳新建充电站，地皮昂贵稀缺，尽管政府从2010年起，在部分城市提供补贴，电动车预期需求不会快速增长。

2011年，中国25个电动车试点城市中，共有243个在运营的充电站，以及1,328个充电接口，充电接口安装在停车场或其它公共区域。

中国国务院本月通过了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，力争到2015年，有50万辆新能源汽车上路，到2020年超过500万辆。

本土车商上海汽车(600104.SS)和东风汽车集团(0489.HK)分别承诺将向环保车投资19亿美元和4.41亿美元，海外车商宝马(BMWG.DE)和日产(7201.T)则与地方政府合作，分别推出电动车E-Mimi和Leaf。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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