中国大力发展电动车 充电设施滞後

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透深圳/北京4月25日电（记者 梁淑芬）---杜明付（音）在深圳给他的电动出租车充电时，因为要耗时40分钟，他就小睡了一会。这辆车是由巴菲特支持的比亚迪(1211.HK)制造的，深圳则是中国推行环保车的试点城市。
改革开放以来，深圳发展成为大都市，目前拥有62个电动车充电站，但仅有五个在为该市1,000多辆私家电动车和混合动力车提供充电服务。其它的充电站都服务于公共交通，例如电动公交车和杜明付的出租车。
三年前中国开始在13个城市大力推广电动车试点项目，後将试点城市扩大到25个，但一直未能解决项目初期遭遇的基本问题。
负责深圳电动车试点项目的官员蔡玉（音）称，他们有点过於乐观了，当时人们都认为，新能源汽车发展是大势所趋，但事实是，电动车存在技术瓶颈及充电站不够等问题。
蔡玉称，在深圳新建充电站，地皮昂贵稀缺，尽管政府从2010年起，在部分城市提供补贴，电动车预期需求不会快速增长。
2011年，中国25个电动车试点城市中，共有243个在运营的充电站，以及1,328个充电接口，充电接口安装在停车场或其它公共区域。
中国国务院本月通过了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，力争到2015年，有50万辆新能源汽车上路，到2020年超过500万辆。
本土车商上海汽车(600104.SS)和东风汽车集团(0489.HK)分别承诺将向环保车投资19亿美元和4.41亿美元，海外车商宝马(BMWG.DE)和日产(7201.T)则与地方政府合作，分别推出电动车E-Mimi和Leaf。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。