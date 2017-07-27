焦点：中国电动汽车方兴未艾 几家业者已考虑藉由结盟省时省钱

路透北京7月27日 - 中国诸多电动汽车初创企业中，有几家正在考虑结盟，以共用资源、共同研发技术，从而更快在中国这个全球第二大车市推出新车。

由于相关规定更趋严格，竞争愈发激烈，中国方兴未艾的电动汽车产业已经出现整合迹象，奇点汽车共同创办人兼执行长沈海寅表示，奇点与其他四家企业--车和家、红星汽车、爱车公司、威马汽车--讨论结盟已有几个月的时间。

中国极力推动清洁能源汽车，以抗击空气污染，降低对进口石油的依赖，根据上月公布最新的提议草案，北京当局要求汽车制造商的新能源车辆(NEVs)销售到明年要达到8%，2020年增加至12%。所谓新能源车辆指的是电动或插电式混合动力汽车。

根据中国汽车工业协会预估，今年新能源车辆的销售约为70万辆，占中国车市整体销售3%左右。

沈海寅对路透表示，这几家初创公司希望在9月底前完成结盟，然后在年底前开始研发一个共用的电动汽车平台。

他说，随着产业向智能、联网、电池驱动汽车转型，在都配备电气化动力总成的情况下，汽车厂商愈发难以体现差别。

“就像智能手机一样，各品牌手机用的都是相同的安卓操作系统，智能电动汽车业应在用户体验和服务方面加强竞争，”沈海寅对路透表示。

汇集资源和技术的举动凸显出，随着全球知名汽车厂商转战以特斯拉(TSLA.O)引领的新能源汽车市场，越来越大的压力促使中国初创企业在开发产品方面想办法节省时间和资金。

而且，由于担心一些初创企业在技术方面偷工减料，或组建公司的目的只是为了获得诱人的补贴，中国决策者已经暂停批准成立新的电动汽车公司。三位电动汽车初创企业创建人和高管对路透表示，监管机构在研究执照许可程序，可能在明年初出台更严格的技术要求。

威马汽车创始人兼执行长沈晖认为，未来对新科技的要求可能更加严格，这是促使初创企业考虑结盟以开发汽车基础科技的一个主要因素。

“政府担心一些新的初创企业，认为其中部分企业实际没有成为合法业者的技术和管理经验，”他对路透表示。“这说明初创企业需并肩作战，来迎接传统汽车业者带来的竞争。”

总部设在上海的初创企业--爱车公司的发言人David Jin表示，“公司欢迎中国法律以及反垄断法规许可的行业内合作及技术交流。我们需要了解更多信息之后才能做出决定。”该公司首席执行官付强没有对结盟的传言给予评论，而是将问题转给了发言人。

车和家的发言人以及红星汽车的一位管理人士亦未置评。

**零部件共享**

尽管汽车产业多年来努力通过统一汽车底盘技术降低传统汽油车的成本，但企业在设计不同车型时经常仍是分头设计。

“汽油车底盘经常有过度设计之嫌，”奇点汽车的沈海寅说，“谁需要能够让你高速180度转向或者像障碍滑雪那样行驶的底盘？尽管我们想要为电动汽车设计先进的底盘，但并不想生产那种规格过高的底盘。”

威马汽车的沈晖表示支持结盟的设想，但暂时不大可能加入，因为其公司第一款汽车将基于已经自主开发完成的车辆架构。

奇点汽车的沈海寅表示，合并资源可以让联盟的成员用更少的钱，开发先进得多的汽车技术。(完)