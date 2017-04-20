焦点：中国电动汽车新军吸引大量社会资本 繁荣背后将面临惨烈竞争

作者 林琦

路透上海4月20日 - 周五正式开幕的上海国际车展上，新能源汽车无疑是最大亮点之一，除了通用、奥迪、比亚迪等老牌车企推出新款车型外，蔚来、前途等五家初创企业的新产品亦登台亮相，一并接受外界评判。

中国对于新能源车的扶持和补贴，以及技术的逐步完善，使得电动车成为外界打破汽车行业壁垒的最佳入口，大量社会资本正汹涌而入，争相打造新品牌。不过业内人士认为，未来电动车领域仍将经历大浪淘沙，仅有少数企业能够最终胜出。

“特斯拉的成功，不管是销售还是资本市场的成功，对于非传统车企都是一个鼓励。”麦肯锡汽车及组装咨询业务亚洲区负责人高旭表示，特斯拉的成功是吸引大量资本云集电动车领域的一个重要原因。

美国知名电动车企业特斯拉(TSLA.O)虽然年销售仅10万辆左右，但其市值已近500亿美元，与美国老牌车厂、年产一千万辆的通用汽车(GM.N)接近。特斯拉的市值稍早曾一度超越通用，成为北美最大市值车厂。

他还解释，中国作为全球最大汽车市场，其增长潜力及车企盈利能力，让新企业有一个好的成长环境；且中央及地方政府对于电动车的扶持政策力度很大，不少地方政府拿出真金白银来吸引电动车项目落地，对于初创企业而言，亦具有很大吸引力。

在能源安全、环境压力和技术赶超的推动下，中国政府对新能源车给予相当大的支持力度，包括购车补贴和税费减免等。去年中国新能源车销售逾50万辆，连续第二年成为全球最大新能源车市场。

国内领先的新能源车企--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)董事长王传福在车展新闻会上表示，“电动化的趋势已经不可逆转，下一个爆发点，会在哪里？毫无疑问，将是私家车。”

周三至周四是上海车展的媒体日，周五起向社会公众开放。

本次参展的五家汽车业新军亦将其产品定位于乘用车，且大多为中高端车型，例如蔚来汽车，推出了最新量产车型--七座SUV蔚来ES8，计划明年将开始交付客户。据国内媒体估计，该款车型售价会是特斯拉同类车型的一半左右；而其备受瞩目的旗舰超跑蔚来EP9则开启预售，售价高达148万美元一台。

正道集团(1188.HK)则展示三款电驱动概念乘用车，除了上月在日内瓦车展上首发的H600电驱动轿车外，还推出两款电驱动SUV（多功能汽车）--五座SUV和七座SUV；前途汽车携国产纯电动高性能跑车K50亮相，公司首款量产车型有望于年内上市；云度新能源发布了两款纯电动SUV量产车型--π3、 π1，并推出了新款概念车。

此外，沃尔沃中国区原董事长沈晖创立的威马汽车亦在车展前公布其电动车概念车和量产车型，威马汽车预计其首台量产车型将于明年下线。

**资本跨界涌入**

电动车的兴起，降低了整车制造的门槛，这成为大量资本进入整车领域的最大驱动力。

瑞银亚洲汽车行业主管侯延琨近期表示，按照传统汽车制造模式，一家汽车公司在发动机和变速箱的研发投入至少在20亿美元，这意味着未来若是新车型没有200万辆销量，研发成本将无法摊销。而在电动车领域，电池等核心部件都可以买到，所以整车厂无需投入大量研发费用，成本分摊的盈亏平衡点可能由此下降至10-20万辆。

“你的研发费用、推广费用，基本上十万、二十万（销量）就可以打平。这就给很多创业者看到了机会，而且还是市场空间巨大。”他说。

近两年国家发改委共下发12家电动车生产牌照，每一家企业的生产基地投资额都是数十亿元。其中既有北汽新能源、奇瑞新能源等为代表的传统车企，也有类似前途汽车、云度新能源等新势力。这些新企业的股东只是传统汽车零部件企业，有些公司甚至没有汽车制造业的背景。

而在尚未获得电动车生产资质的公司中，跨界进入电动车领域的例子更是不少。例如腾讯(0700.HK)和易车(BITA.N)创始人李斌、汽车之家(ATHM.N)创始人李想、京东(JD.O)创始人刘强东等一同组建了蔚来汽车。

不仅产业资本，私募股权投资基金亦将新能源车领域作为下一个金矿，例如高瓴资本投资了蔚来汽车，金沙江资本联合吉利控股等一同组建了微型电动车企业--知豆。

私募基金信中利资本高级合伙人刘朝晨指出，将把电动车作为他们基金进军新能源车领域的切入点，因为今年及明后年，会有一批有创新性的国产中端车型推向市场。

“到2017年、2018年，会有一批企业冒出来，冒出来你再布局就晚了。”朴素资本创始合伙人彭健亦表示。

**荣景背后将面临惨烈竞争**

在当前的繁荣盛景下，一些业内专家却相当冷静。他们认为，未来电动车领域的竞争将相当惨烈。

“我相信80-90%的新进入者不一定能够站稳脚跟，这不仅是电动车行业，其他行业都有类似的经历。”高旭认为，未来电动车肯定会有成功企业，但失败者将占绝大多数。

他说，汽车产业的研究周期和生命周期，与互联网或电子产品完全不同，而且初创企业将面临传统车厂、内资及外资同行的竞争，竞争将会相当惨烈。虽然目前已有数十家企业进入电动车领域，但是从投资者、管理和研究团队等多方面进行综合评价，绝大多数企业并不具备成功的基础条件。

“（新入行者面临的）挑战会极大，大部分都会死掉。”全国首家新能源车综合服务商EVBuy董事长兼总裁张大伟亦认为，造车的门槛很高，法规、产品、技术、供应链、营销、资本都是门槛。

他说，国家扶持政策在未来3-4年会逐渐消失，届时能否量产、掌握核心技术、精准定位市场，都是关键因素。同时，主流汽车厂商会逐步入局，给这些新企业的空间会越来越小。

他还指出，这些新企业从概念到量产，有个漫长的过程；而且在这成长过程中，还要有很强的融资能力，要有足够多的资本相信他们能做成。

乐视汽车近日接连爆出不利传言，就是因为乐视掌门人贾跃亭的资金链接不上。

私募股权基金渤海华美董事总经理夏雨近日表示，在新能源车领域，传统车企有自己的优势，有成熟的工艺流程和供应链管理，问题在于传统燃油车业务的包袱较重，而新兴力量的优势在于比较贴近终端用户需求，可更好满足用户体验，问题是能否做好汽车生产所需的供应链管理和生产制造品质管理。

“在各有各的短板的情况下，谁能先把自己的短板补好，谁就有希望胜出。”他说，在新型造车力量中，他比较看好蔚来汽车。（完）